Бен Аффлек нанял лучшего в Голливуде адвоката по разводам

Разводящиеся супруги никак не могут уладить свои финансовые споры. Бен Аффлек и Лопес не смогли договориться без адвоката LEGION-MEDIAБен Аффлек, видимо, потерял надежду самостоятельно уладить проблемы, связанные с разделом имущества и денег в ходе бракоразводного процесса с Дженнифер Лопес.