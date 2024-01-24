У жителя Алтая осталось лишь 10 тысяч из 1,3 млн, взятых в кредит для мошенников

Аферисты посоветовали мужчине при оформлении кредита пояснить работникам банка, что деньги нужны для покупки автомобиля В Алтайском крае мужчина перевел мошенникам крупную сумму денег после звонка неизвестного, сообщает региональное МВД.
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