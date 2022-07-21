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Инсайдер Тим Макмэн: «Донован Митчелл предпочел бы, чтобы его обменяли в «Нью-Йорк»

По словам инсайдера ESPN Тима Макмэна, защитник «Юты» Донован Митчелл не просил об обмене, но хотел бы, чтобы клуб совершил сделку с «Нью-Йорком».

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