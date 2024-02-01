Лунный календарь на февраль 2024 года: когда сеять томаты, огурцы, перцы, баклажаны и капусту Евгения КомароваПервая треть февраля 2024 года обещает быть периодом освобождения от старого и началом нового.
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