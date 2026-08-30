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Журнал о бизнесе и инвестициях

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В Кремле отреагировали на «теории заговоров» после визита главы ЦРУ в Москву

В Кремле отреагировали на «теории заговоров» после визита главы ЦРУ в Москву

В Кремле назвали «известной забавой» построение «теорий заговоров» вокруг контактов спецслужб. По словам Пескова, контакты по линии спецслужб носят регулярный характер и зачастую продолжаются даже тогда, когда дипломаты между собой не контактируют.

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