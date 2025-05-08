Трамп призвал Украину и Россию к 30-дневному перемирию

Трамп призвал Украину и Россию к перемирию. Об этом он написал в своей соцсети Truthsocial. По его словам, «в идеале» нужно добиться прекращения огня на 30 дней, которое в дальнейшем должно вылиться в мирное соглашение.
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