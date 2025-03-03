Минобороны показало эффектные кадры запуска ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космодрома «Плесецк». Она вывела на орбиту аппарат, подробности о котором не приводятся.
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Минобороны показало эффектные кадры запуска ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космодрома «Плесецк». Она вывела на орбиту аппарат, подробности о котором не приводятся.