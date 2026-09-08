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Спорт Уик-Энд

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Начало сезона у Семака не получается. Если это связано с ментальностью команды, возможно, настал момент сменить тренера - Ташуев

Начало сезона у Семака не получается. Если это связано с ментальностью команды, возможно, настал момент сменить тренера - Ташуев

«Ситуация «Зенита» просматривается, начало сезона не получается. Возможно, это связано с ментальностью или психологией команды - пока что не самое лучшее начало, - поделился главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ташуев.

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