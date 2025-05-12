На Октябрьском проспекте в Петрозаводске сбили мужчину

Страшное ДТП произошло в Петрозаводске на Октябрьском проспекте, прямо на пешеходном переходе. Водитель белого внедорожника сбил мужчину, который пытался перебежать проезжую часть по зебре, об этом сообщили в местном паблике.
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