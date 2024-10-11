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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Исследование предупреждает, что не следует полагаться на искусственный интеллект для получения точной и безопасной информации о лекарственных препаратах

Исследование выявило неточности и потенциальные угрозы в ответах чат-ботов на базе искусственного интеллекта В журнале BMJ Quality & Safety было проведено исследование, которое показало, что ответы чат-ботов, работающих на основе искусственного интеллекта, могут быть неточными и вредными для пациентов.

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