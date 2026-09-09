Самые первые фильмы, выпущенные на видеокассетах VHS

50 лет назад, 9 сентября 1976 года, миру представили бытовые видеомагнитофоны и кассеты формата VHS, которые в итоге доминировали вплоть до цифровой эпохи и перевернули жизнь даже в СССР.
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