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Самые первые фильмы, выпущенные на видеокассетах VHS

Самые первые фильмы, выпущенные на видеокассетах VHS

50 лет назад, 9 сентября 1976 года, миру представили бытовые видеомагнитофоны и кассеты формата VHS, которые в итоге доминировали вплоть до цифровой эпохи и перевернули жизнь даже в СССР.

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