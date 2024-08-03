В ЕС заявили об угрозе «новой чумы» из-за опасного наркотика

В ЕП заявили, что популярность фентанила в ЕС способна привести к «новой чуме» Член Европарламента (ЕП) от Италии Паоло Инселвини заявил, что рост популярности в Евросоюзе (ЕС) опасного наркотика — фентанила — способен привести к новой «черной чуме» в регионе.