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«Маме дали яда»: сын отравленной при обследовании желудка петербурженки раскрыл детали

«Маме дали яда»: сын отравленной при обследовании желудка петербурженки раскрыл детали

Состояние 80-летней пенсионерки удалось стабилизировать Следователи СК разбираются в трагедии в Санкт-Петербурге, где после обследования желудка в клинике на улице Сикейроса погибли три человека, а еще трое были госпитализированы.

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