Ефимов: почти 100 домов по реновации возводят с помощью префаб-технологий

В Москве с использованием префаб-технологий строят 99 новых жилых комплексов. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что такой подход позволяет сократить сроки возведения объектов до 50%.
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