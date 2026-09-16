Суд в Грузии приговорил экс-главу СГБ Лилуашвили к 13 годам тюрьмы за коррупцию

Тбилисский городской суд вынес приговор бывшему руководителю Службы государственной безопасности (СГБ) Григолу Лилуашвили, назначив ему 13 лет лишения свободы за получение взяток в значительном размере.
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