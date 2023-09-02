Переулками Москвы. Даже не улица, а просто Щипок

Улица Щипок – ещё одно исключение в нашем цикле о столичных переулках, увы, лишь некоторых. Но не только потому, что он, как Большая Бронная, лишь соединяет между собой других – Дубининскую улицу со Стремянным переулком.
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