Военное обозрение

3 530 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Самборский
    ООН уже год обещает, а результата нет. Давайте тоже отложим это дело на год? Вот в 2024 г. Украина может быть снова н...Мария Захарова пр...
  • Алекс Архипов
    Походу их хватает. чтобы двигаться вперед.NYT: движущая сил...
  • Надежда Белугина
    Надо же...Опять наисвежайшая мысль.Медведев: Лидеры ...

Переулками Москвы. Даже не улица, а просто Щипок

Переулками Москвы. Даже не улица, а просто Щипок

Улица Щипок – ещё одно исключение в нашем цикле о столичных переулках, увы, лишь некоторых. Но не только потому, что он, как Большая Бронная, лишь соединяет между собой других – Дубининскую улицу со Стремянным переулком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх