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Царьград

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ВСУ в ловушке, мешок "захлопнулся". Фронт трещит — обстановка СВО на утро 19 сентября

ВСУ в ловушке, мешок "захлопнулся". Фронт трещит — обстановка СВО на утро 19 сентября

Прорыв, которого ждали месяцы. Русские войска вошли в Орехов - ВСУ в ловушке.Утро 19 сентября ознаменовалось прорывом, которого ждали месяцы.

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