Reuters: Байден разочарован отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20 в Индии

По сообщениям агентства Reuters, президент США Джо Байден выразил свое разочарование тем фактом, что председатель КНР Си Цзиньпин, возможно, не будет присутствовать на саммите Группы двадцати (G20), который должен пройти в Индии 9-10 сентября.
По сообщениям агентства Reuters, президент США Джо Байден выразил свое разочарование тем фактом, что председатель КНР Си Цзиньпин, возможно, не будет присутствовать на саммите Группы двадцати (G20), который должен пройти в Индии 9-10 сентября.
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