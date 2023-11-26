На Марсе обнаружена гигантская структура, напоминающая стену

О новом интригующем открытии на Марсе сообщил пользователь Suspicious0bservers. Он, исследуя поверхность Марса с помощью карты калтеховского онлайн сервиса The Murray Lab, обнаружил структуру, похожую на стену, протянувшуюся на 4 км по марсианской поверхности.