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ФедералПресс

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ВС России нанесли мощные удары по военным предприятиям в Киеве

ВС России нанесли мощные удары по военным предприятиям в Киеве

МОСКВА, 11 июля, ФедералПресс. Представители Минобороны рассказали, что прошлой ночью российские военнослужащие поразили на Украине промышленные предприятия, задействованные в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности.

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