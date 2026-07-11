ВС России нанесли мощные удары по военным предприятиям в Киеве

МОСКВА, 11 июля, ФедералПресс. Представители Минобороны рассказали, что прошлой ночью российские военнослужащие поразили на Украине промышленные предприятия, задействованные в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности.
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