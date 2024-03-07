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Жена Стаса Михайлова призналась Пугачевой в любви

Жена Стаса Михайлова призналась Пугачевой в любви

Жена Михайлова ответила Пугачевой фразой: «Не Стасик, а Станислав…» Стас Михайлов с женой. Фото: zashutki.

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Комментарии
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ТР
Татьяна Рябинова
Прав Михайлов, приползут, уже на полдороги некоторые
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17 час.
ОМ
Ольга Молоканова Майшева
А что ролик Пугачёвой не смотрели,перед тем как писать статью?)) Так и сказала: обычные люди? И зарабатывать пока возможно?)) Фанатеете всё от Алуськи?
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16 час.

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