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Vietnam Rubber Group анонсировала масштабные инвестиции в $1,59 млрд

Vietnam Rubber Group анонсировала масштабные инвестиции в $1,59 млрд

Государственная корпорация Vietnam Rubber Group (GVR) сегодня официально заявила о запуске амбициозной программы развития, подразумевающей капиталовложения в размере 41,83 трлн донгов (около 1,59 млрд долларов).

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