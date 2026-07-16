Vietnam Rubber Group анонсировала масштабные инвестиции в $1,59 млрд

Государственная корпорация Vietnam Rubber Group (GVR) сегодня официально заявила о запуске амбициозной программы развития, подразумевающей капиталовложения в размере 41,83 трлн донгов (около 1,59 млрд долларов).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии