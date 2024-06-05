Управляющие компании приступили к промывке систем отопления в многоквартирных домах Астрахани

В городе Олег Полумордвинов призвал ускорить подготовку жилых домов к отопительному сезону. Управляющие компании уже приступили к промывке систем отопления в многоквартирных домах под активным контролем местных властей.
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