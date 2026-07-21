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Регионы России

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Лукашенко поручил отправлять в армию работников с нарушениями трудовой дисциплины на границе с Украиной

Лукашенко поручил отправлять в армию работников с нарушениями трудовой дисциплины на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился направлять в армию работников сельского хозяйства, которые не соблюдают трудовую дисциплину во время уборочной кампании, а также чиновников, не выполняющих свои обязанности.

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