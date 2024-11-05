Польша обвинила Зеленского в попытке втянуть страну в конфликт с Россией — Radio Zet

Польша обвинила Зеленского в попытке втянуть страну в конфликт с Россией, сообщает Radio Zet. Вице-премьер Кшиштоф Гавковский заявил, что просьба Владимира Зеленского о перехвате ракет над Украиной может втянуть Польшу в конфликт с Россией.