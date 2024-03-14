«Мы можем говорить о 31 тысяче депортированных детей». Интервью с американцем, расследующим вывоз детей из Украины в Россию

Автор фото, Telegram/Maria Lvova-Belova О статье Автор, Нина Назарова Должность, Би-би-си В это воскресенье исполняется год со дня, когда Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам детей в России Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации украинских детей.