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ТАСС

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В Кремле ответили на планы размещения ядерного оружия в Литве

В Кремле ответили на планы размещения ядерного оружия в Литве

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Возможное размещение в Литве военной базы НАТО и ядерного оружия станет еще одним витком в нагнетании напряженности, РФ будет вынуждена принимать ответные меры.

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