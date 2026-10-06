В Кремле ответили на планы размещения ядерного оружия в Литве

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Возможное размещение в Литве военной базы НАТО и ядерного оружия станет еще одним витком в нагнетании напряженности, РФ будет вынуждена принимать ответные меры.
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