Tech&Web: запрет Pornhub во Франции привел к росту скачиваний VPN в сотни раз

После того как популярные сайты с контентом для взрослых — Pornhub, Redtube и YouPorn — прекратили работу во Франции, местные пользователи начали активно искать способы обойти ограничения, в том числе стали массово устанавливать VPN-сервисы.
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