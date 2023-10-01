Взгляд на Каховскую ГЭС: Кто-то уехал, кто-то вернулся, но жилье восстанавливать трудно — бьют с того берега

Ни в Крыму, ни на Херсонщине холерные вповалку в коридорах больниц не лежат Евгений Берсенев Фото: Стрингер/ТАСС Материал комментируют: Владимир Джаралла Сергей Кулик Целью разрушения украинскими военными Каховской ГЭС в июне 2023 года был удар по безопасности окружающей среды, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА «Новости».