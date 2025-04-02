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Царьград

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Прокуроры вернули 15 тыс. объектов и земли на 2,4 трлн рублей в бюджет России

Прокуроры вернули 15 тыс. объектов и земли на 2,4 трлн рублей в бюджет России

Генпрокурор России Игорь Краснов в Совете Федерации сообщил о возвращении в бюджет более 15 тысяч объектов и 124 тысяч гектаров земли стоимостью 2,4 трлн рублей в 2024 году.

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