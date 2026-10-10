Старинное кладбище в необычном месте Здравствуйте, дорогие друзья! Исследуя необычные места Тульской области, мне попалось одно кладбище, находящее рядом с Дмитровской церковью, в селе Костомарово, около города Советск.
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