В Пермском крае сотрудники полиции и общественники побывали на школьных собраниях

В Чайковском инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники Госавтоинспекции, участковые уполномоченные полиции и представители Общественного совета при территориальном отделе внутренних дел приняли участие в общешкольных родительских собраниях, на которых обсуждалась безопасность школьников.