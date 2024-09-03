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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Суарес завершит карьеру в сборной Уругвая после домашнего матча квалификации ЧМ-2026 с Парагваем. У него 69 голов в 142 играх за команду

37-летний форвард «Интер Майами» объявил, что домашний матч квалификации ЧМ-2026 против Парагвая станет для него последним в составе национальной команды.

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