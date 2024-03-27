Интересная жизнь с Vera Star Пока в обществе продолжаются споры по поводу того, как относиться к мигрантам, обострившиеся на фоне произошедшего 22 марта теракта, "незаменимые специалисты" не дремлют.
"Ты кто, таджик? Свободен! ": Начались массовые увольнения мигрантов. События в "Крокусе" дали толчок долгожданному процессу
Комментарии
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Erl Schweizer
Я бы посоветовал властям России больше внимания уделять социальным сетям, в которых наряду со здоровыми мыслями бродит уже не призрак, а самая настоящая охота на мигрантов. Если хорошо подумать, то все мы в этом мире мигранты. Ненависть не по деяниям, а по национальной принадлежности ведет в кровавый тупик. Террорист - отвечай по полной, работяга - получай почет и уважение, это так сложно?
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38 мин.
саша дмитренко
да ну,,,он и букварь то не осилил,,,,
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16 мин.
Астон Мартин
Кто то увидел раскаяние на лицах этих мигрантов в суде ??? , а так же у представителей их диаспор так называемых опг , они только и бубнят - у террористов нет национальности и не каются в содеянном ...по сути фраза у террористов нет национальности - это уловка уйти от ответственности ...
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7 мин.
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