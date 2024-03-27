"Ты кто, таджик? Свободен! ": Начались массовые увольнения мигрантов. События в "Крокусе" дали толчок долгожданному процессу

Erl Schweizer Я бы посоветовал властям России больше внимания уделять социальным сетям, в которых наряду со здоровыми мыслями бродит уже не призрак, а самая настоящая охота на мигрантов. Если хорошо подумать, то все мы в этом мире мигранты. Ненависть не по деяниям, а по национальной принадлежности ведет в кровавый тупик. Террорист - отвечай по полной, работяга - получай почет и уважение, это так сложно?

саша дмитренко да ну,,,он и букварь то не осилил,,,,