Французы выпустят роскошное купе DS SM Tribute с мотором V6 от Maserati

Издание Top Gear сообщает, что премиальная французская марка DS, которая входит в концерн Stellantis, рассматривает возможность создания серийной версии концепта SM Tribute, представленного в начале осени.
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