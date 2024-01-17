А тем временем болгарские «братушки» катятся всё дальше по дорожке предательства: решили не только снести памятник Алёше, но и полностью стереть Россию из страниц исторических учебников! Помнится, их начальник, Румен Радев, человек и пароход, генерал и президент, запомнился тем, что… Русских мы предавали, пусть ждут ещё: Забывшие как умоляли Путина «братушки» выступили против России .