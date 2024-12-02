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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хюттер о 3-м месте «Монако» в Лиге 1: «В январе мы шли пятыми или шестыми, но это не помешало здорово завершить сезон и пробиться в Лигу чемпионов» 

После 13 туров монегаски отстают от лидирующего «ПСЖ» на 7 очков. «Марсель» идет вторым, опережая «Монако» лишь по дополнительным показателям.

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