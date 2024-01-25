Захарова осадила перебившую Лаврова журналистку BBC

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осадила журналистку британской вещательной корпорации BBC, попытавшуюся перебить министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время пресс-конференции на полях ООН.
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