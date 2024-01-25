Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 004 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Борисова
    Торговая площадка.Эксперт Пахомов: ...
  • Серж Серов
    ...дипломатический демарш,да хуй они ложили на эти демарши... Потопить к хуям весь этот нейтральный флот и в будущем ...Сивков: военный «...
  • Татьяна Бут
    А что скажут военные ВСУ? Ведь в плен иногда попадают и не по своей воле? Как им относиться к своему Правительству - ...Рогов назвал три ...

Захарова осадила перебившую Лаврова журналистку BBC

Захарова осадила перебившую Лаврова журналистку BBC

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осадила журналистку британской вещательной корпорации BBC, попытавшуюся перебить министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время пресс-конференции на полях ООН.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх