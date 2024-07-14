"Бахвальство и наглость". Зачем глава ГУР Украины рассказал о покушениях на Путина

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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Комментарии
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Виктор Луговой
&quot;когда политтехнологии бессильны, в дело вступает Ли Харви Освальд&quot; Ой, да ладно. Освальд был нужен, чтобы показать его нации. Стрелял-то не он... Лучше расскажите своей нации и нам, чем в тот день занимался Джек Руби. И в момент пальбы по Фиджеральдычу, и в момент убивства полицая Типпита. Поминутно. М?
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