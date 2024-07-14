"Бахвальство и наглость". Зачем глава ГУР Украины рассказал о покушениях на Путина

Виктор Луговой

"когда политтехнологии бессильны, в дело вступает Ли Харви Освальд" Ой, да ладно. Освальд был нужен, чтобы показать его нации. Стрелял-то не он... Лучше расскажите своей нации и нам, чем в тот день занимался Джек Руби. И в момент пальбы по Фиджеральдычу, и в момент убивства полицая Типпита. Поминутно. М?