"Бахвальство и наглость". Зачем глава ГУР Украины рассказал о покушениях на Путина

Есть связь между покушением на Трампа и попыткой ГУР устранить президента России? Широко обсуждаемое покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа заставило многих ведущих политиков мира обратить внимание на собственную безопасность.
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