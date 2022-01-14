Минпром нашел в Симферополе картофель по 40 рублей

В Симферополе прошёл выездной мониторинг цен в супермаркетах и на продовольственных рынках. Установлено, что на рынках рекомендуемые цены на овощи «борщевого набора» соблюдаются, сообщили в пресс-службе министерства промышленной политики Крыма.