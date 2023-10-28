Ученые обнаружили связь между опухолями и изменениями метаболизма в масштабе всего организма

Локальный стресс, вызванный опухолью, у личинок плодовых мух высвобождает сигнальную молекулу, которая перепрограммирует метаболизм животных, как обнаружила команда ученых из Института физико-химических исследований RIKEN (Institute of Physical and Chemical Research Riken) в Японии.
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