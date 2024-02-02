Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

  • Владимир Кузнецов
    Зато у них демократия и весь мир с ними. И безвиз можно поехать куда хочешь 😁«Мы жрали снег». ...
  • Владимир Кузнецов
    Лучшее, что он может сделать для человечества, это мучительно сдохнуть.Швейцарская компа...

Британская подлодка впервые за восемь лет запустит межконтинентальную ракету

Британская подлодка впервые за восемь лет запустит межконтинентальную ракету

Королевский военно-морской флот Великобритании готовится впервые с 2016 года провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Трайдент-2", пуск которой произведут с атомной подводной лодки в Атлантическом океане.

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