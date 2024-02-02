Британская подлодка впервые за восемь лет запустит межконтинентальную ракету

Королевский военно-морской флот Великобритании готовится впервые с 2016 года провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Трайдент-2", пуск которой произведут с атомной подводной лодки в Атлантическом океане.
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