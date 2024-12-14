Ивлееву признали виновной в дискредитации российской армии. Что теперь будет

Разбирательства начались весной 2024 года. Причиной стали несколько постов блогерши в соцсети. В итоге Тверской суд Москвы признал её виновной по административной статье о дискредитации Вооружённых сил и оштрафовал на 50 000 рублей.
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