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Мода и Шоу-бизнес

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Ивлееву признали виновной в дискредитации российской армии. Что теперь будет

Ивлееву признали виновной в дискредитации российской армии. Что теперь будет

Разбирательства начались весной 2024 года. Причиной стали несколько постов блогерши в соцсети. В итоге Тверской суд Москвы признал её виновной по административной статье о дискредитации Вооружённых сил и оштрафовал на 50 000 рублей.

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