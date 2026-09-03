Путин прокомментировал слухи о мобилизации и их связь с выборами в Госдуму

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) прокомментировал слухи о возможной мобилизации в стране, охарактеризовав их как попытку повлиять на предстоящие выборы в Государственную думу.