Подготовка и применение ядерного оружия: ВС России проведут соответствующие учения Евгения КомароваРоссийские военные планируют провести учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия.
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