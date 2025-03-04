СМИ сообщили о возможном возобновлении военных действий в Газе

Израильская армия может вновь начать военные действия в секторе Газа через полторы недели, если палестинское движение ХАМАС не согласится перейти ко второму этапу соглашения о прекращении огня c освобождением всех заложников.
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