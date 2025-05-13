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Велемудр. Мир тесен.

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СЛАВЯНСКИЕ СКАЗКИ

СЛАВЯНСКИЕ СКАЗКИ

“Ложью” у cлавян называлась неполная, поверхностная Правда. Например, можно сказать: “Вот целая лужа бензина”, а можно сказать, что это лужа грязной воды, затянутая сверху пленкой бензина.

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Комментарии
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Александр Николаевич
В сказках сокрыта мудрость..
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14 час.
Владимир Плотников
Только не в этой интерпретации. Хрень какая-то.
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12 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Сказка ЛОЖЬ..да в ней намёк...Добрым молодцам урок.
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9 час.
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