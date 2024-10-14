Опыт Чечни для СВО: Вину за парковку на газоне предложат смыть кровью

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Комментарии
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Тамара
Ну а что, всё логично. Так и надо действовать. Главное, чтобы они в местах боевых действий были &quot;послушными&quot;.
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5 час.
Т
Тамара
Ну в крайнем случае.....по &quot;закону военного времени&quot;.
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5 час.
В
Виктор
Только в штрафбаты, в нормальных частях их держать нельзя.
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5 час.

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