Опыт Чечни для СВО: Вину за парковку на газоне предложат смыть кровью

Попытка найти управу на «аморальную молодёжь» резко расширит возможности военкоматов Буйную чеченскую молодёжь, «смутьянов и нарушителей порядка», которые ведут аморальный, праздный образ жизни, будут отправлять на фронты спецоперации на Украине.
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