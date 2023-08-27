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Давис Бертанс: «Даже если бы они обыграли Канаду, это была бы та же Франция. Все зависит от нас»

Форвард сборной Латвии и «Оклахомы» Давис Бертанс поделился ожиданиями от встречи с Францией, которая оступилась в своей первой игре на турнире.

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