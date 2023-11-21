Чайник на рыбалке

Женя – это вымышленный герой, но весь рассказ основан на реальных событиях, хотя, конечно, всё немного преувеличено, для «художественной красоты» Закончилась длинная суровая зима, отзвенели весенние капели и вот уже мир цветёт под ласковым летним солнышком… Душа поёт и рвётся на природу из каменных джунглей шумного города.