Чайник на рыбалке

Женя – это вымышленный герой, но весь рассказ основан на реальных событиях, хотя, конечно, всё немного преувеличено, для «художественной красоты» Закончилась длинная суровая зима, отзвенели весенние капели и вот уже мир цветёт под ласковым летним солнышком… Душа поёт и рвётся на природу из каменных джунглей шумного города.
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